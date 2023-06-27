Происшествия 27 июня 2023, 18:58 Жители Владимира лишились дома из-за пожара

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Накануне вечером во Владимире на улице Красной произошел пожар в доме. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на местное отделение МЧС.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит помещение площадью 330 квадратных метров. С огнем боролись 18 спасателей и шесть единиц техники. Спасти дом от огня не удалось.

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В настоящий момент власти города решают вопрос о размещении людей, которые остались без крова.