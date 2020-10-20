20 октября 2020, 12:57
Жители Урала рассказали о дебоше в автобусе с участием трех девушек
Жители города Каменск-Уральский в Свердловской области рассказали о дебоше в автобусе, который устроили три молодые девушки, пишет сайт URA.ru.
По словам очевидцев, сначала они громко пели песни, и кондуктор попросила их вести себя приличнее. В ответ на это женщина получила оскорбления в свой адрес. Далее девушки попытались выбить дверь общественного транспорта. Две из них покинули салон через окно, сообщил сайт «Дни.ру».
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они сопроводили оставшуюся в автобусе буйную пассажирку в патрульную машину.