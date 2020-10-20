Жители Урала рассказали о дебоше в автобусе с участием трех девушек

По словам очевидцев, сначала они громко пели песни, и кондуктор попросила их вести себя приличнее. В ответ на это женщина получила оскорбления в свой адрес. Далее девушки попытались выбить дверь общественного транспорта. Две из них покинули салон через окно, сообщил сайт «Дни.ру».

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они сопроводили оставшуюся в автобусе буйную пассажирку в патрульную машину.