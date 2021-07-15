Жители Уфы избили египтян. Видео

В центре Уфы произошла драка. По словам очевидцев, местные жители подрались с гражданами Египта. Сейчас все участники конфликта уже задержаны.

«Участники доставлены в отдел полиции № 9 города Уфы. В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения», — передал сайт Ufa1.ru слова представителей МВД Башкирии.

Конфликт между мужчинами произошел на улице Ленина, напротив Гостиного Двора. Момент драки попал на видео и разошелся по социальным сетям. На кадрах видно, как группа людей нападает на иностранцев, которые выглядят гораздо моложе своих обидчиков. В результате один уфимец применил в отношении иностранца удушающий прием, а потом двух других ударил кулаком и ногой. Пострадавшие оба рухнули на землю без сознания. В полиции сообщили, что драка произошла в конце июня. О состоянии избитых не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной конфликта.

Накануне Кузьминский суд отправил под арест еще 42 человека, которые участвовали в массовой драке мигрантов в Кузьминках. Они пробудут под стражей 15 суток за «участие в несанкционированном собрании». По данным СМИ, всего в драке участвовали 200–400 человек.