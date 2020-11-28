Жители Тверской области остались без электричества из-за снегопада

Снегопад спровоцировал обрыв линий электропередачи в Тверской области. Без света остались Удомельский, Вышневолоцкий, Осташковский и другие округа. Сейчас правительство региона взяло под контроль устранение последствий аварии.

По данным сайта правительства Тверской области, над этим работают 65 бригад энергетиков — 269 человек и 82 единицы специализированной техники. Днем планируется восстановить основные линии.

Начальник пресс-службы МЧС по региону Наталья Козырева подтвердила эту информацию.

«Сегодня ночью из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений были зафиксированы отключения электроснабжения. Они не являются масштабными, они являются локальными. Работы по ним сейчас ведутся. До 15:00 большинство будет закрыто», — рассказала она.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго России сообщило, что примерно 11,4 тысячи человек в Тверской области остались без электричества. Это произошло из-за мощного снегопада с мокрым снегом и ветром, уточнили в ведомстве.