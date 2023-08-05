05 августа 2023, 20:55
Жители Тульской и Московской областей приняли плановые полеты авиации за взрывы
ТАСС: полеты авиации приняли за взрывы и работу ПВО в Московской и Тульской областях
Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях, ее полеты приняли за взрывы и работу ПВО. Об этом экстренные службы сообщили ТАСС.
«Звонки поступали о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полеты военной авиации», — пояснили в сообщении.
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В частности, в оперативные службы звонили из Тулы, Дубны, Алексина и Заокского. Отмечается, что нештатных ситуаций в Тульской области не зафиксировали.
«Громкие звуки были связаны с плановым пролетом военной авиации», — отметили в региональном правительстве.
Ранее жители Туапсе услышали хлопок, похожий на взрыв. В оперштабе Краснодарского края объяснили, что он раздался из-за перехода пролетавшего самолета на гиперзвук.
До этого о похожих звуках от перехода истребителей на гиперзвук рассказали жители Московской и Калужской областей.
Истребители
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