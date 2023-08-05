Происшествия 05 августа 2023, 20:55 Жители Тульской и Московской областей приняли плановые полеты авиации за взрывы ТАСС: полеты авиации приняли за взрывы и работу ПВО в Московской и Тульской областях РИА «Новости»

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Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях, ее полеты приняли за взрывы и работу ПВО. Об этом экстренные службы сообщили ТАСС.

«Звонки поступали о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полеты военной авиации», — пояснили в сообщении.

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В частности, в оперативные службы звонили из Тулы, Дубны, Алексина и Заокского. Отмечается, что нештатных ситуаций в Тульской области не зафиксировали.

«Громкие звуки были связаны с плановым пролетом военной авиации», — отметили в региональном правительстве.

Ранее жители Туапсе услышали хлопок, похожий на взрыв. В оперштабе Краснодарского края объяснили, что он раздался из-за перехода пролетавшего самолета на гиперзвук.

До этого о похожих звуках от перехода истребителей на гиперзвук рассказали жители Московской и Калужской областей.