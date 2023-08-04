04 августа 2023, 12:59
Жители Туапсе спутали звук от пролетающего самолета со взрывом
Оперштаб Краснодарского края заявил, что громкий звук в Туапсе связан с пролетом самолета
Утром 4 августа жители Туапсе услышали хлопок, похожий на взрыв. На самом деле, он раздался из-за перехода пролетавшего самолета на гиперзвук, объяснил оперштаб Краснодарского края.
«Громкий звук, который услышали жители Туапсе, связан с преодолением самолетом звукового барьера», — сказали власти.
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Эту версию подтвердил тот факт, что оперативные службы муниципалитета не зафиксировали ни одного происшествия, которое могло бы быть связано с громким хлопком.
Похожие звуки от перехода истребителей на гиперзвук услышали в апреле жители Московской и Калужской областей. Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, что это безопасно для находящихся на земле людей.
Система ПВО работала ночью в четырех часах езды от Туапсе — в Новороссийске. Украинские катера-беспилотники пытались атаковать военно-морскую базу, но их заметили и уничтожили. Никто из жителей не пострадал. Морской порт возобновил прием судов.
Истребители
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