Происшествия 04 августа 2023, 12:59 Жители Туапсе спутали звук от пролетающего самолета со взрывом Оперштаб Краснодарского края заявил, что громкий звук в Туапсе связан с пролетом самолета РИА «Новости»

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Утром 4 августа жители Туапсе услышали хлопок, похожий на взрыв. На самом деле, он раздался из-за перехода пролетавшего самолета на гиперзвук, объяснил оперштаб Краснодарского края.

«Громкий звук, который услышали жители Туапсе, связан с преодолением самолетом звукового барьера», — сказали власти.

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Эту версию подтвердил тот факт, что оперативные службы муниципалитета не зафиксировали ни одного происшествия, которое могло бы быть связано с громким хлопком.

Похожие звуки от перехода истребителей на гиперзвук услышали в апреле жители Московской и Калужской областей. Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, что это безопасно для находящихся на земле людей.

Система ПВО работала ночью в четырех часах езды от Туапсе — в Новороссийске. Украинские катера-беспилотники пытались атаковать военно-морскую базу, но их заметили и уничтожили. Никто из жителей не пострадал. Морской порт возобновил прием судов.