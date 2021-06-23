Жители целого города в Башкирии пожаловались на стаи бродячих собак

В Башкирии в городе Туймазы местные жители пытаются справиться со стаями бездомных псов. Животные атакуют людей. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

По словам одной из горожанок, в апреле текущего года жители улицы Островского пожаловались в городскую администрацию на стаю агрессивных собак, состоящую из семи взрослых особей и пяти щенков. Крупных псов отловили, а щенков с их матерью оставили.

Сейчас щенки выросли. Животные начали нападать на детей и жителей близлежащих домов. Приехавшие на вызов специалисты почему-то не забрали собак. Местное население все еще в опасности.

Глава управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин назвал ситуацию с бездомными животными в республике очень сложной. Точное их количество установить не представляется возможным. Звучат цифры о порядка 185 000 безнадзорных собак и 156 000 кошек.