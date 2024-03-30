Происшествия 30 марта 2024, 15:17 Жители трех населенных пунктов Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ Гладков: три населенных пункта остались без света после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Очередной обстрел со стороны украинских боевиков оставил без света три населенных пункта Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Хутор Мухин Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. Линия электропередачи получила повреждения, абоненты хуторов Панков и Мухин, а также поселка Первомайский попали под отключение», — написал он.

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Гладков отметил, что после согласования действий с Минобороны аварийные службы приступят к ликвидации последствий.

Утром в субботу боевики также атаковали Белгородскую область ударом беспилотника самолетного типа. Силы ПВО сбили дрон в воздухе, сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.

Власти региона в связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ отправили на дистанционное обучение школы в приграничных с Украиной муниципалитетах.