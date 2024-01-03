Происшествия 03 января 2024, 15:50 Жители трех белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ Белгородский губернатор Гладков: удар ВСУ повредил ЛЭП в Грайвороновском округе РИА «Новости»

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Обстрел украинских боевиков окраины села Глотово Грайвороновского городского округа Белгородской области повредил линию электропередачи, оставив без света жителей трех населенных пунктов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что под частичное отключение попали села Глотово, Козинка и Безымено. Губернатор добавил, что ремонтные бригады смогут прибыть на место только после согласования с Министерством обороны России.

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За минувшие сутки Белгородская область подверглась четырем массированным ракетным атакам со стороны украинских боевиков.

Для ударов ВСУ использовали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха», а также ракеты «Точка-У». Всего дежурные системы противовоздушной обороны сбили в небе 39 снарядов.

После падения некоторые из боеприпасов не разорвались. На место прибыли взрывотехники Росгвардии и военные.

Упавшие в Белгородской области обломки снарядов стали причиной гибели одного мирного жителя и привели к ранениям 11 человек.