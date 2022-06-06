Жители Тольятти массово отравились роллами. В больницы попали также беременная женщина и трое детей

Сразу 22 жителя Тольятти обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Все пациенты поступили в больницу после того, как заказали роллы в одном из местных заведений. Теперь в ситуации разбираются следователи.

«В службу скорой медицинской помощи Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции, в том числе трое детей и одна беременная женщина. Как установлено, все пациенты заказывали роллы в одной из городских компаний по доставке еды», — сообщил Минздрав Самарской области.

Как рассказала «360» одна из пострадавших, она заказала роллы в пятницу, 3 июня. Никакого странного вкуса женщина не почувствовала, но на следующий день ее ребенку стало плохо.

«У него поднялась высокая температура. Через час у меня поднялась температура, а еще через полтора часа муж сказал, что ему тоже стало плохо. <…> Мы с мужем находимся сейчас в отдельном корпусе больницы, а ребенок лежит в детском отделении», — отметила Елена Пахомова.

Она добавила, что уже обратилась в компанию, где заказывала роллы. Там женщине пообещали оплатить лечение.

Как уточнили в региональном Минздраве, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Специалисты Роспотребнадзора приступили к санэпидрасследованию. Также проверку организовало СУ СКР по области. Правоохранители выясняют все обстоятельства отравления людей.