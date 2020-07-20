Жители Тюменской области рассказали о нашествии летучих мышей

Жители города Тобольска в Тюменской области рассказали в социальных сетях о нашествии летучих мышей. Биологи объяснили, как нужно вести себя при встрече с этим животным.

«Столкнулись с такой бедой. Балкон кишит летучими мышами. Как избавиться от них? В нашем доме их очень много, ночью постоянно летают. Жильцов предупреждаю: не открывайте ночью балконы», — написал горожанин Рамиль Уразаев.

Заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев рассказал в беседе с сайтом Ura.ru, что внезапное появление летучих мышей в регионе могло произойти по причине аномальной жары.

По его словам, летучие мыши селятся не на балконах, а в домовых щелях. Он подчеркнул, что с этими животными важно вести себя крайне осторожно. Как отметил Гашев, при прямом контакте есть большая опасность, что мышь укусит человека и заразит бешенством. В таком случае летальность практически стопроцентная.