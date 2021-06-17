Жители сквота забросали полицейских камнями в Берлине

В Берлине левые радикалы, проживающие в заброшенном доме, забросали полицейских камнями и бутылками. Как сообщили в полиции Германии, в результате беспорядков пострадали 60 стражей порядка, написало РИА ФАН.

Случай произошел в берлинском районе Фридрихсхайн. Там находится дом, который официально считается заброшенным, по факту в нем живут люди — представители леворадикальных движений.

К дому приехали сотрудники городских служб, чтобы проверить пожарную безопасность. Жители сквота решили, что их выселяют и начали строить баррикады, чтобы не пустить в дом проверяющих. Инспекторы вызвали полицию. Когда полицейские прибыли, произошло столкновение — радикалы стали забрасывать их камнями и бутылками. В результате пострадали 60 стражей порядка.