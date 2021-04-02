Жители Сибири открыли огонь на свадебной церемонии

Три жителя города Лянтор в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа решили необычно выразить радость за то, что их пригласили на свадьбу. Мужчины начали палить в воздух, сообщили в URA.Ru.

Решившие так сделать, были уроженцами Кавказа. В результате мужчин, которые начали стрельбу в общественном месте, оштрафовали, а оружие забрали. Один из них ранее уже привлекался из-за оскорбительного поведения по отношению к властным органам, добавили в «Дни.ру».