Происшествия 12 августа 2023, 18:43 Жители Шебекина, предположительно, заметили спускаемую с беспилотника взрывчатку SHOT: жители Шебекина могли заметить, как с беспилотника спускают взрывчатку РИА «Новости»

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После взрыва, раздавшегося в Шебекинском округе Белгородской области из-за работы системы ПВО, местные жители заметили, как «что-то спускалось с неба на парашюте». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Его авторы предположили, что это было взрывное устройство, которое нес на себе беспилотник.

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Дрон сбили на подлете к Шебекино, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация о последствиях происшествия пока не поступала.

Сегодня днем украинские боевики предприняли две попытки атаки на Крымский мост. Еще один удар силы российской противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили ночью: ВСУ попытались атаковать крымские объекты с применением 20 беспилотников. Также ночью один беспилотник сбили над Калужской областью. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

МИД России пообещал, что страна не оставит террористические атаки без ответа. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» предположил, что ответ — скорее всего, новые удары по складам с вооружением и центрам принятия решений — будет уже в ближайшие часы.