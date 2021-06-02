02 июня 2021, 13:16
Жители сгоревшего дома в ЯНАО остались без крова
Жители сгоревшего аварийного дома в Тазовском районе ЯНАО остались без крова. Пожар произошел 1 июня, написал «СеверПресс».
Спасатели тушили возгорание практически четыре часа.
«Указанный дом восстановлению не подлежит, 37 жильцов, из них 10 детей, временно находятся у родственников либо в пункте временного размещения, организованного органами местного самоуправления», — отметили в прокуратуре региона.
В настоящий момент ведомство проверяет исполнение требований о пожарной безопасности и жилищного законодательства.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области после взрыва газа, в результате которого пострадали пятеро подростков, возбудили уголовное дело.