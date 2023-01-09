09 января 2023, 12:55
Жители Северного жилого массива в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие отопления
В Северном жилом массиве и на Темернике в Ростове-на-Дому у жителей многоквартирных домов на время пропало отопление. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.
В мэрии города рассказали, что котельная на улице Миронова перестала получать газ. Что стало причиной отсутствия голубого топлива, не сообщается.
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Сейчас температура в домах начала восстанавливаться.
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Отопление
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