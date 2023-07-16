Происшествия 16 июля 2023, 03:10 Жители Севастополя сообщили о громких взрывах над городом — СМИ Shot: жители Севастополя сообщили о двух громких хлопках со стороны Севастопольской бухты РИА «Новости»

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Севастопольцы сообщили о громких похожих на взрывы звуках, доносящихся со стороны Севастопольской бухты. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сработали системы противовоздушной обороны.

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«Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Официальной информации об этом происшествии пока не поступало. Подробности уточняются.

Минувшим вечером, 15 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские системы ПВО сбили на подлете к областному центру две воздушные цели. Предварительно, обошлось без происшествий. Сбитые объекты и места их падения проверят оперативные службы.

В ночь на 14 июля силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа. Обошлось без пострадавших и разрушений.