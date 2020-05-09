Жители села Удмуртии покидают свои дома из-за взрывов снарядов на старой военной базе. На место спешат власти

Жители бывшего военного городка поселка Пугачево в Удмуртии уходят из своих домов. Из-за природного пожара на территории военной базы началась детонация неразорвавшихся боеприпасов.

В пресс-службе МВД Удмуртии сообщили, что взрывы происходят на частной территории бывшей воинской части. Сейчас там работает Минобороны.

В 15:53 по местному времени от очевидцев поступило сообщение о горении на территории села Пугачево. По прибытии первого пожарного подразделения информация подтвердилась — площадь пожара составляет 2,5 гектара. Эвакуацией занимается администрация муниципального образования Малопургинский район пресс-служба МВД Удмуртии.

В ведомстве подчеркнули, что не могут дать более подробную информацию — они занимаются только ликвидацией горящей травы.

Ранее глава Малопургинского района Сергей Юрин рассказал «Интерфаксу», что объявления об эвакуации жителей не было. Он подчеркнул, что покинуть свои дома они решили самостоятельно.

«Мы сообщили (жителям — прим. ред.) о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться либо на транспорте к родственникам», — пояснил Юрин.

Для тех, кто захотел покинуть свои дома, подготовлены пункты временного размещения в школах райцентра Малая Пурга. Кроме того, предусмотрены автобусы для маломобильных групп граждан. Агентство уточнило, что некоторые жители уже покидают Пугачево, уходя из домов с вещами. Другие собрались на автобусной остановке в ожидании, когда их заберут.

Территория бывшей военной базы оцеплена правоохранителями и сотрудниками Росгвардии.

Ранее стало известно, что одиночные фугасы стали взрываться на технической территории бывшей воинской части в удмуртском поселке Пугачево. Власти подчеркнули, что угрозы местному населению нет.

Это не первый раз, когда на территории военной базы в Пугачево происходит детонация неразорвавшихся снарядов. Такое уже случалось в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. В этот раз причиной стало возгорание сухой травы. Почему начался пожар пока не ясно, однако Юрин предполагает, что ее могли поджечь черные копатели, которые воруют с территории базы металл. После уничтожения травы им проще искать необходимое.