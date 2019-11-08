Жители села стали жертвами АУЕ-банды в Забайкальском крае

По информации «Царьграда», банда, действующая по принципам АУЕ, забирает у жителей деньги, чтобы передать их в «общак». Об этом рассказали пострадавшие. Недавно члены группировки напали на чабана Виктора Гармаева. В настоящее время он госпитализирован с проломленным черепом, воспалением селезенки и многочисленными гематомами.

«В 12 часов ночи вломились в дом, получил бутылкой по голове. Я не ожидал такого. Начались избиения, битой по голове, по телу. Успевали пинать», — заявил Гармаев.

По его словам, бандиты отобрали его ружье, а полиция прибыла спустя два часа. Гармаев также заметил, что лидер банды ранее уже занимался вымогательством.

По данным журналистов телеканала «ЗабТВ», все названные Гармаевым члены банды, напавшие на него, сейчас находятся на свободе.