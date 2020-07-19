Жители Самары пожаловались на резкий запах газа в городе

Выясняются причины появления сильного запаха газа в Нижнем Новгороде. Этим занимается Главное управление МЧС по Нижегородской области, сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Идет поиск источника.

«Дальнейшие действия будут уже отталкиваться от того, когда найдут источник. Поэтому пока что говорить о каких-то действиях преждевременно. То же самое, как лечить болезнь, не зная причину», — говорится в сообщении.

Спасатели МЧС уже связались со всеми службами, где возможны последствия подобного рода. Информации о каких-то нарушениях не поступало.

По данным ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», оборудование работает штатно, утечек одоранта не происходило, сообщил «Интерфакс».

Пожарно-спасательные подразделения проверяют газовые заправочные станции города на предмет утечек. МЧС и Национальный центр управления в кризисных ситуациях проверяют информацию о возможных авариях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям.

По поручению губернатора Глеба Никитина сформирован оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Дмитрия Краснова. Об этом сообщило информационное агентство «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Специалисты проводят заборы воздуха в областном центре с помощью мобильных лабораторий Роспотребнадзора.

«Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и оставаться дома», — говорится в сообщении.

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на резкий запах газа около 16:00. Причем об этом сообщали как из заречной части города — с улицы Марата в Канавинском районе и микрорайона Мещерское Озеро, так и из нагорной части — Нижегородского и Советского районов.