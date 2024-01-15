Происшествия 15 января 2024, 16:14 Жители Сахалина устроили перестрелку рядом с детским садом Мужчины на Сахалине устроили драку со стрельбой у детского сада, двое пострадали РИА «Новости»

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Массовая драка со стрельбой произошла неподалеку от детского сада на Сахалине, пострадали два человека. Об этом сообщило агентство АСТВ.

По информации источника, ЧП произошло на улице 50-летия ВЛКСМ в городе Макарове днем 15 января. В конфликте приняли участие четверо мужчин, двое из них оказались вооружены.

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В ходе потасовки один из участников пытался избить оппонента с пистолетом в руках, а второй стрелял в воздух. В результате драки пострадали два человека. Неподалеку от места происшествия находится детский сад.

В пресс-службе главка МВД по Сахалинской области рассказали, что причиной потасовки стала личная неприязнь. В настоящее время полицейские разыскивают остальных участников драки.

В декабре посещение бара в Екатеринбурге обернулось массовой потасовкой со стрельбой. В ходе конфликта резаные раны от битой посуды получили несколько человек.