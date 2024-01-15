15 января 2024, 16:14
Жители Сахалина устроили перестрелку рядом с детским садом
Мужчины на Сахалине устроили драку со стрельбой у детского сада, двое пострадали
Массовая драка со стрельбой произошла неподалеку от детского сада на Сахалине, пострадали два человека. Об этом сообщило агентство АСТВ.
По информации источника, ЧП произошло на улице 50-летия ВЛКСМ в городе Макарове днем 15 января. В конфликте приняли участие четверо мужчин, двое из них оказались вооружены.
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В ходе потасовки один из участников пытался избить оппонента с пистолетом в руках, а второй стрелял в воздух. В результате драки пострадали два человека. Неподалеку от места происшествия находится детский сад.
В пресс-службе главка МВД по Сахалинской области рассказали, что причиной потасовки стала личная неприязнь. В настоящее время полицейские разыскивают остальных участников драки.
В декабре посещение бара в Екатеринбурге обернулось массовой потасовкой со стрельбой. В ходе конфликта резаные раны от битой посуды получили несколько человек.
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Стрельба
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