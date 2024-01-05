Происшествия 05 января 2024, 04:59 Жители Сахалина почувствовали подземные толчки Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Невельске на Сахалине Unsplash

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В 10 километрах от города Невельск произошло землетрясение магнитудой 3,7. Оно было ощутимым для жителей Невельского района, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сейсмологической станции «Южно-Сахалинск».

«Магнитуда землетрясения — 3,7, глубина — 16 километров, эпицентр в 10 километрах западнее города Невельск», — заявили сейсмологи.

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По их данных, сила толчка составила три-четыре балла. Другие подробности пока неизвестны, специалисты изучают причины природного явления.

Ранее сразу несколько землетрясений магнитудой до 7,6 произошло в Японии. Число жертв достигло 78. Шесть человек пропали без вести, а более 260 человек пострадали. Из них у 29 тяжелые травмы. Позже в стране начались новые подземные толчки магнитудой 5,5.

В Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Оно произошло 25 декабря 2023 года около города Междуреченск. Два землетрясение магнитудой 3,3 и 3,9 случились в Северной Осетии. Первое — в 19 километрах от Владикавказа, а второе — в 10 километрах от города. Оба на глубине 10 километров.