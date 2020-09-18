18 сентября 2020, 16:05
Жители Рыбинска создали мемориал после убийства двух девочек
Жители Рыбинска создали мемориал у дома, в котором были жестоко убиты двое сестер, сообщил телеканал «Звезда».
По словам корреспондента, люди приносят к подъезду детские игрушки, цветы и свечи в память о погибших девочках.
Во вторник, 15 сентября, придя домой с работы женщина обнаружила тела своих дочерей с признаками насильственной смерти. Спустя несколько дней представители правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении преступления ее сожителя.