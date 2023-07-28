Происшествия 28 июля 2023, 18:27 Жители Ростовской области сообщили о новых взрывах — СМИ «112»: о взрывах сообщили жители Ростова-на-Дону, Азова и Чалтыря Pxhere

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Жители нескольких населенных пунктов Ростовской области рассказали о взрывах, сообщил Telegram-канал «112». Авторы заметки уточнили, что речь идет о городах Ростове-на-Дону и Азове, а также селе Чалтырь.

Официального подтверждения этой информации нет. По предварительным данным, в небе над указанными населенными пунктами сработали системы ПВО.

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Днем 28 июля в Таганроге раздался взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что его причиной стало падение ракеты. По словам главы региона, никто не погиб, но травмы ранения получили минимум 15 человек — все обратились за медицинской помощью.

В министерстве обороны России сообщили, что Украина совершила атаку на жилую инфраструктуру города, использовав переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российские системы ПВО сбили украинскую ракету, обломки которой и упали в городе. Позже в Минобороны рассказали о повторной попытке обстрела в Ростовской области — украинский снаряд перехватили в районе города Азова.