22 февраля 2024, 07:26
Жители Ростовской области не пострадали в результате ракетной атаки
Губернатор Голубев: в Ростовской области сбили воздушную цель
В Ростовской области ночью 22 февраля работала система ПВО. Военные успешно обезвредили воздушную цель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«Последствий на земле нет. Наши военнослужащие продолжают нести боевое дежурство по обеспечению безопасности жителей Дона», — заявил он.
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Территорию России атаковали дважды, сообщило Минобороны. В Ростовской области сбили переоборудованную под удары по наземным объектам ракету С-200, а в Брянской — беспилотник.
Вооруженные силы Украины не впервые применили С-200. В 2023 году их перехватывали в Крыму и Калужской области. От удара ракетой по центру Таганрога Ростовской области пострадали 16 человек, из них 10 госпитализировали. Прогремел мощный взрыв, сработала сигнализация машин. Некоторых раненых доставали из-под завалов.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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