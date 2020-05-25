Жители Ростова-на-Дону спасли замурованных под землей собак

Ростовчане с 19 мая спускали еду собакам через железную трубу. Через некоторое время один из жителей города оплатил работу экскаватора. Таким образом и удалось спасти оказавшихся под землей собак.

После публикации истории в одной из групп в социальной сети пользователи поблагодарили тех, кто помогал животным.

«Хорошая новость, какие вы все молодцы. Спасибо всем, поучаствовавшим в спасении», — отметили горожане.