Жители Ростова-на-Дону пожаловались на соседа, который оставил их дом без отопления из-за ремонта в подвале | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 17:23 Жители Ростова-на-Дону пожаловались на соседа, который оставил их дом без отопления из-за ремонта в подвале

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Житель Ростова-на-Дону оставил дом без отопления после того, как попытался провести ремонт в подвале. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на посты соседей мужчины в социальной сети «ВКонтакте».

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Ситуация произошла в доме на Крепостном переулке. По словам жильцов дома, их сосед решил отремонтировать подвал, однако вместо этого вывел из строя отопительные системы. В результате более десяти квартир остались без отопления. При этом чинить отопление мужчина отказался.