Происшествия 14 января 2024, 10:51 Жители Ростова-на-Дону и Азова остались без света «Донэнерго» сообщила об отключениях электроснабжения в Ростове-на-Дону и Азове РИА «Новости»

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Жители Ростова-на-Дону и Азова остались без электроснабжения. О массовых отключениях сообщила пресс-служба компании АО «Донэнерго».

Технологическое нарушение в сети в Азове привело к тому, что с утра частично без света остались жители домов почти на 40 улицах.

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«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», — уточнили в компании.

Затем электроэнергию отключили на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону. В «Донэнерго» отметили что причиной стало технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации. Электроснабжение восстановят в ближайшее время, отдельно предупреждать об этом жителей не будут.

Накануне жители районов Ростовской области и центра Ростова-на-Дону также остались без электричества. Но сбои не повлияли на стабильную работу отопления. Тогда причиной отключений стала авария на линиях «Россетей», позже свет в дома вернули, но специалистам пришлось ввести график временных отключений.