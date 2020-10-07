Жители рассказали о взрывах боеприпасов в Рязанской области. Видео

«Позвонили на [военную] базу, оказывается, на базе взорвались снаряды. И они уехали, и пенсию не дали. Я бегом домой. Говорю, вдруг дом взорвался», — рассказала одна из эвакуированных Зинаида Колотова.

«Мы в огороде лежали три часа. Только встанем — как треск начнется — невозможно, так страшно», — добавила она.

«Мы там не были, мы в лесу были. У конца леса встали. Потом уже дорогу перекрыли. Когда начало взрываться, мы по лесу бегали, прятались за дубами там», — поделился своей историей Константин Савонин.

Губернатор Николай Любимов сообщил в Instagram, что всего сотрудники МЧС вывезли из опасного района более 2300 человек. «В основном люди разместились в домах родственников и знакомых, 80 гражданам предоставили место для временного размещения», — уточнил он.