Происшествия 07 сентября 2023, 09:18 Жители Раменского смогут выбрать формат возмещения ущерба после падения беспилотника Жителям Раменского возместят ущерб после падения беспилотника Соцсети

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Жители Раменского, чье имущество пострадало при падении украинского беспилотника, смогут сами выбрать формат возмещения ущерба. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Николай Ханин.

Он уточнил, что жители по своему желанию смогут или получить компенсации, или дождаться восстановления имущества.

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«Региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым мы будем восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации — формат будет выбирать сам житель», — подчеркнул глава Раменского.

Он добавил, что это касается как частного, так и общего имущества.

Ханин лично возглавил работу штаба в округе. Он напомнил номер горячей линии главы: 8 496 473-91-01, а также номера телефонов УК по улице Десантной (8 926 707-24-14) и Лучистой (8 985 960-86-20 и 8 929 578-65-58).

Система РЭБ подавила беспилотник в Раменском сегодня в 03:40. Взрыв случился на уровне верхних этажей многоэтажки. В пяти квартирах выбило окна, также пострадали четыре автомобиля. Раненых нет.