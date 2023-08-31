Важное 31 августа 2023, 23:52 Жители Пскова сообщили о работе ПВО над городом Telegram-канал Baza: жители Пскова сообщили о работе ПВО над городом Pxhere

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Жители Пскова сообщили о звуках стрельбы. Также, по их словам, в городе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, город снова пытаются атаковать украинские беспилотники, указал Telegram-канал Shot. Жители Пскова также сообщают о звуках, похожих на автоматные очереди и громких хлопках.

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Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Вечером 29 августа взрывы прогремели в районе аэропорта Пскова Кресты. Тогда СМИ сообщали, что российские города атаковали около 20 дронов. В здании воздушной гавани вспыхнул пожар, повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Огонь вскоре потушили, но все запланированные рейсы временно отменили. Местные власти сообщали, что жертв и пострадавших нет.

В ночь на 30 августа россияне стали свидетелями самого масштабного налета украинских дронов. Противник попытался нанести удары по Подмосковью, Брянской, Орловской, Рязанской и Калужской областям.