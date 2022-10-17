Жители Приморья заметили акулу на берегу, она не подавала признаков жизни | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 17:27 Жители Приморья заметили акулу на берегу, она не подавала признаков жизни

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В поселке Моряк-Рыболов Ольгинского района Приморского края крупную акулу выбросило на берег. По словам очевидцев, животное не подавало признаков жизни, написал сайт vostokmedia.com.

Ранее очевидцы заметили на мелководье кита. Животное на протяжении шести часов пыталось вернуться в океан. Наблюдающие за происходящим люди отметили, что ему это удалось.

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В тот момент зоозащитники не могли оказать помощь животному из-за отсутствия необходимых средств для спасения.

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