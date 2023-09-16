Происшествия 16 сентября 2023, 10:55 Жители Приморья выловили у турбазы двухметровую акулу Двухметровую акулу выловили у турбазы в Приморье

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Неподалеку от турбазы в Приморье показалась двухметровая акула. Об этом сообщили очевидцы, которые отдыхали на пирсе в Триозерье.

Потенциально опасная для человека сельдевая акула запуталась в сети и оказалась близко к берегу. Однако затем отдыхающие доплыли до хищницы и вытянули ее на сушу.

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После того как акулу распутали, а туристы сфотографировались с животным, хищнице помогли уплыть обратно в море.

Максимальная длина сельдевой акулы может превышать три с половиной метра.

Ранее в Египте девушке, пострадавшей от нападения акулы, пришлось ампутировать руку. Молодая египтянка столкнулась с животным в море неподалеку от отеля «Лагуна». Акулу пытались поймать, однако она, вероятно, ушла на глубину.

После этого посольство России в Египте рекомендовало россиянам соблюдать все ограничения местных властей в связи с активностью акул.