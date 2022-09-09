Жители Приморья получат выплаты за разрушенные из-за тайфуна дома | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 07:33 Поделиться Telegram

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Viber Жители Приморья получат выплаты за разрушенные из-за тайфуна дома Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о выплатах за пострадавшее из-за тайфуна имущество Telegram-канал Олега Кожемяко

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Людям из Приморского края окажут финансовую помощь. Они получат компенсацию за пострадавшее из-за тайфуна «Хиннамнор» имущество. Небольшие выплаты также полагаются тем, кто долго пробыл без электричества. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

За полностью разрушенные дома предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей. Если у человека нет другого жилья, ему выдадут и сертификат на его приобретение.

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Жители, которые более двух суток находились без транспортного сообщения и электроэнергии, получат по 10 тысяч рублей.

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Из-за тайфуна в шести муниципалитетах Приморья ввели режим ЧС. По последним данным краевого управления МЧС, ливни, вызванные тайфуном, подтопили в 41 населенном пункте 991 дом, 1072 приусадебных участка. Оказались повреждены 34 моста, 40 населенных пунктов отрезало от дорожного сообщения.

Последствия тайфуна ликвидируют более 400 человек и 252 спецмашины. Сегодня к доставке гумпомощи и эвакуации людей из отрезанных населенных пунктов привлекут три вертолета Ми-8 МЧС России.

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