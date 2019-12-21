Жители Прикамья отравились в кафе. Среди них пятеро детей

«С отравлением газом обратились десять человек, из них девять госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказали в ведомстве.

Известно, что среди отравившихся пятеро детей.

Источник агентства отметил, что плохо люди себя почувствовали вечером 21 декабря после того, как посетили кафе фастфуда. Они сами объясняют свое состояние отравлением, которое случилось из-за того, что в помещении рядом с кафе травили тараканов. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края подтвердили, что пострадавшие сообщали им такую информацию.

В краевой больнице имени академика Е. А. Вагнера, где находятся пятеро пострадавших, рассказали, что побывавшие в кафе получили ингаляционное отравление газом. У них раздражены верхние дыхательные пути.

Госпитализированных детей после осмотра отправили в реанимацию, где они находятся в настоящее время.