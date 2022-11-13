Происшествия 13 ноября 2022, 20:43 Жители поселка в Курской области остались без света после обстрела ВСУ Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области. В результате атаки местные жители остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно зафиксировано семь прилетов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон», — написал губернатор.

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По его словам, при атаке в населенном пункте разгорелся пожар. Огонь распространился на гаражи и хозяйственные постройки. Снаряды попали и по объектам энергоснабжения. Сейчас поселок обесточен.

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«Все службы уже на месте, в оперативном режиме окажем необходимую помощь», — добавил Старовойт.

Ранее глава региона сообщал, что украинские военнослужащие атаковали подстанцию Глушковской РЭС. Они сбросили на нее взрывное устройство с помощью дрона. Никто из людей не пострадал, но оборудование подстанции получило незначительные повреждения. В некоторых поселках часть домов осталась без света.