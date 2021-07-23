Жители поселка в Югре прогнали санитарный вертолет из-за «заброски» коронавируса

Жители поселка Селиярово в ХМАО испугались вертолета Центра медицины катастроф, который прилетел для транспортировки пациента. Люди решили, что медики завозят к ним коронавирус. Один из селян обложил врачей проклятиями и снял это на видео.

Ролик он опубликовал в соцсетях. За кадром мужчина эмоционально сообщает, что к ним в тайгу «какой-то вирус завозят». Особенно ему не понравилось, что медики выгрузили из вертолета специальный транспортный бокс.

«В Селиярово, ***! Смотри, все приехали! Скорая! Убирай на *** это все отсюда, ***!» — прокричал он врачам.

Скандал прокомментировал директор центра медицины катастроф Югры Василий Костин. Он объяснил, что в специальный бокс специалисты должны были поместить пациента с коронавирусом, а потом эвакуировать его в больницу. Из-за криков и угроз вертолету пришлось в итоге улететь с этой площадки и забрать пациента с другой, сообщило РИА «Новости».

Неделей ранее в Сакском районе Крыма, в селе Витино, местные жители испугались вспышки коронавируса из-за слета верующих. Люди жаловались, что участники собрания не соблюдают никаких ограничений, молятся до полуночи и на всех кидаются.