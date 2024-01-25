Происшествия 25 января 2024, 22:35 Жители поселка Теткино лишились отопления после атаки ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино, теплотрасса получила повреждения РИА «Новости»

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ВСУ атаковали поселок Теткино Глушковского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что в результате обстрела повреждения получила теплотрасса.

«Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно», — отметил глава Курской области.

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Роман Старовойт добавил, что из-за вражеской атаки повреждения получили фасады и окна двух многоквартирных домов. Губернатор пообещал, что власти помогут с восстановлением зданий.

Вечером 25 января в Грайворонском городском округе Белгородской области объявляли ракетную опасность. Местных жителей призывали не подходить к окнам и не выходить на улицу. Чуть позже ВСУ совершили атаку на хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. С беспилотника сбросили взрывное устройство, погибла женщина. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что украинские военные намеренно атаковали мирную жительницу. Глава региона выразил соболезнования в связи с ее гибелью.