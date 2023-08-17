Происшествия 17 августа 2023, 09:31 Жители поселка Днепряны остались без газа из-за обстрела со стороны ВСУ ВСУ при обстреле повредили газопровод в районе Днепрян Херсонской области

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Почти 700 абонентов в поселке Днепряны остались без газа после обстрелов со стороны ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа Херсонской области.

Массированный артиллерийский удар по населенному пункту противник нанес накануне, 16 августа, около 22:10. Под огнем оказались дома в районе ХПП и Новоодесской улицы, уточнили в администрации.

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В результате еще одного обстрела в 23:15 повреждения получил газопровод среднего давления в районе Днепрян.

«В поселке перекрыто газоснабжение. Без газа остаются около 700 абонентов», — подчеркнули в пресс-службе.

В начале июня во время очередной атаки со стороны ВСУ в Днепрянах погиб годовалый ребенок. В момент минометного обстрела он находился во дворе дома, сообщали в администрации Новокаховского городского округа.