Происшествия 19 июня 2023, 07:53 Жители показали последствия обстрела города Валуйки Белгородской области ВСУ 19 июня обстреляли город Валуйки Белгородской области Telegram

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Утром 19 июня город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу. Снаряды выбили окна и повредили машины. RT показал фото последствий ударов, которые жители опубликовали в соцсетях.

Об обстреле города Валуйки сообщил Telegram-канал Baza, официально городская администрация и правительство региона информацию не комментировали. По информации журналистов, украинские войска нанесли удары утром 19 июня, повредили дома и машины. Местные жители спрятались в подвалах.

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