Происшествия 10 января 2023, 17:44 Жители пятиэтажки в Новосибирске пожаловались на трещину в доме из-за мороза Прокуратура начала проверку из-за трещины в доме Новосибирска из-за морозов

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку после обращений жителей одной из пятиэтажек города. Они заявили, что из-за низких температур в доме появилась большая трещина.

«Установлено, что 10 января в мэрию Новосибирска поступило обращение от жильцов многоквартирного дома по улице Римского Корсакова, 10 в Ленинском районе Новосибирска об образовании трещины», — рассказали в региональном ведомстве.

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Управляющая организация и мэрия города разбираются в причинах случившегося.

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Следственный комитет также организовал проверку по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, сначала появилась трещина, из-за у некоторых жильцов здания в квартирах посыпались кирпичи и штукатурка.