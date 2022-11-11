Происшествия 11 ноября 2022, 03:01 Жители Петербурга угнали автобус и устроили в нем пьянку

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Четверо жителей Санкт-Петербурга угнали автобус и устроили в нем пьянку. Мероприятие закончилось дракой. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Об этом сообщил Petrograd.

Трое мужчин совместно с водителем транспортного средства распивали алкоголь. В какой-то момент злоумышленники решили избить водителя. Когда мужчина покинул машину, трое его собутыльников угнали транспортное средство.

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Спустя время троих угонщиков удалось задержать. Водителя также доставили в отдел. Против них составили административные протоколы. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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