11 ноября 2022, 03:01
Жители Петербурга угнали автобус и устроили в нем пьянку
Четверо жителей Санкт-Петербурга угнали автобус и устроили в нем пьянку. Мероприятие закончилось дракой. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Об этом сообщил Petrograd.
Трое мужчин совместно с водителем транспортного средства распивали алкоголь. В какой-то момент злоумышленники решили избить водителя. Когда мужчина покинул машину, трое его собутыльников угнали транспортное средство.
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Спустя время троих угонщиков удалось задержать. Водителя также доставили в отдел. Против них составили административные протоколы. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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