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    11 февраля 2021, 17:11

    Жители Петербурга сообщили о пожаре в «квартирной» сауне

    Полина Петрова

    Самодельная сауна, которую оборудовали в квартире, загорелась в одном из домов Санкт-Петербурга. Об этом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте» рассказали очевидцы.

    Жители Петербурга сообщили о пожаре в «квартирной» сауне

    Уточняется, что спасатели оперативно приехали на место. Возгорание произошло на первом этаже здания. Информация о том, что в квартире находилась сауна не подтверждена, написало ИА «Невские новости».

    В настоящий момент выясняются детали случившегося.