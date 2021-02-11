Жители Петербурга сообщили о пожаре в «квартирной» сауне

Самодельная сауна, которую оборудовали в квартире, загорелась в одном из домов Санкт-Петербурга. Об этом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте» рассказали очевидцы.

Уточняется, что спасатели оперативно приехали на место. Возгорание произошло на первом этаже здания. Информация о том, что в квартире находилась сауна не подтверждена, написало ИА «Невские новости». В настоящий момент выясняются детали случившегося.