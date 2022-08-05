Жители Перми спасли утопающую девочку на реке Кама

В Перми двое мужчин, 27-летний Сарван и 29-летний Иван, стали спасателями девочки, которая едва не утонула в Каме. Об этом написал сайт kp.ru.

Инцидент произошел в четверг, 4 августа, в послеобеденное время рядом с Коммунальным мостом.

По словам одного из молодых людей, во время отдыха в какой-то момент он услышал крики.

«„Помогите, помогите, я тону!“ Увидел, как в реке, метрах в 50 от берега, человек тонет. Его голова то на поверхность поднималась, то под воду уходила. Как я мог остаться в стороне?», — рассказал местный житель.

Вместе с Сарваном на помощь девочке бросился еще один парень Иван.

«Мы подплывали к ней, и я чувствовал, что нас уносит. Понимал, или мы сейчас рискнем, или она уйдет под воду — и все. Я рискнул и подплыл к ней первый и толкал ее к Ивану, он ее подхватил. Не знаю, как сам смог выплыть, меня тянуло назад, но какая-то сверхсила помогла выбраться», — вспоминает Сарван.

Оказалось, что спасенная девочка приехала на пляж вместе с подругой. Когда ее вытащили из воды, кто-то из очевидцев вызвал скорую помощь, однако до приезда медиков школьница успела покинуть пляж.