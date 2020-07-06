Жители палаточного городка погибли во время шторма в Красноярском крае

Причиной смерти 33-летней жительницы города Иланский стало падение дерева. Оно упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13-летняя дочь. Тело обнаружили соседи по палаточному городку, когда распилили деревья. Ребенок не пострадал.

Это не единичный случай. В этот же день, 5 июля, в местной больнице скончался 58-летний житель Канска. Он получил травмы на том же озере во время шторма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть двух и более лиц». Виновному грозит принудительные работы сроком на пять лет или до 10 лет лишения свободы.