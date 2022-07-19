Жители Орска пожаловались на соседа, выставившего на участке гроб и включившего похоронную музыку

Мужчина из Орска (Оренбургская область) привлек к себе внимание общественности тем, что круглосуточно включал на полную громкость похоронный марш. При этом на своем участке он поставил гроб. Его сосед рассказал «360», как он и другие местные жители пытались справиться с ситуацией.

«Она (музыка — прим. ред.) не прекращалась у него три недели — 24/7», — заявил сосед.

По его словам, до этого мужчина мог включать ее раз в неделю на два дня.

«Старались другую музыку включать, это было невыносимо», — добавил он.

Местные жители обращались в полицию, но она пока бессильна. Мужчина заявил, что имеет право делать на своем участке все, что захочет.

К счастью, местный житель уже больше суток не включает музыку, но гроб так и стоит. Он не объяснил соседям смысл этого перформанса.

В ОИиОС УМВД России по Оренбургской области заявили «360», что знают о ситуации.

«Обращение было зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что жалобы стали поступать только после того, как в соцсетях появилось видео с гробом и музыкой.