Жители Омска обнаружили труп молодого мужчины на берегу Иртыша

Тело 33-летнего мужчины обнаружили в Омске на берегу реки Иртыш. Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на СКР по Омской области.

«В среду, 20 июля, около 12:46 случайные прохожие увидели лежащего на берегу мужчину, подошли ближе и поняли, что он мертв, после чего сразу же позвонили в полицию», — рассказали в ведомстве.

В ходе медицинской экспертизы следов насильственной смерти обнаружить не удалось. Теперь сотрудникам органов предстоит выяснить причину гибели мужчины.

Выяснилось, что он проживал в доме на Иртышской набережной. На днях ему должно было исполниться 34 года.