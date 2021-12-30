Жители одного из районов Владивостока остались без отопления из-за аварии

Некоторые жители одного из крупного района Владивостока остались без отопления из-за аварии теплосетей 30 декабря. Полное восстановление подачи тепла ожидается к полудню.

Как сообщили в «Приморских тепловых сетях» РИА «Новости», прорыв трубы произошел на теплосети около набережной Спортивной гавани. Работы по ее ремонту закончились в 01:00 30 декабря по местному времени (18:00 29 декабря по московскому), по трассе пустили тепло. Сейчас все магистрали работают в обычном режиме, и отключенных от тепла потребителей нет.

Однако, многие жители города пожаловались на отсутствие отопления в домах. В «Приморских тепловых сетях» объяснили, что в таком случае нужно обращаться в свою управляющую организацию — чтобы ее работники отрегулировали системы уже внутри каждого конкретного дома.

Во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС) представителям СМИ отчитались, что централизованное отопление полностью восстановится примерно к 12:00 (05:00 мск). Там же уточнили, что из-за аварии без тепла остались 18 жилых домов.

На улицах Владивостока стоит сильный мороз: -19 градусов, которые ощущаются, по данным метеослужб, как -28.