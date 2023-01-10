Происшествия 10 января 2023, 15:25 Жители одного из многоквартирных домов в Казани остались без отопления

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В Казани на улице Баки Урманче один из жилых домов остался без отопления. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал «В Казани Поймут».

Как рассказали жильцы дома, с потолка полился кипяток, что остановило движение лифтов. Два дня казанцы оставались без тепла.

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Для решения проблемы управляющая компания поставила в подъезде тепловые пушки. Однако они лопнули, из-за чего по дому разлился кипяток.

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Сообщается, что дом № 4 был сдан в эксплуатацию в 2021 году.