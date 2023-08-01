Происшествия 01 августа 2023, 03:39 Жители Одинцова и Наро-Фоминска сообщили о взрывах в небе — СМИ 112: взрывы произошли в небе над Одинцовом и Наро-Фоминском РИА «Новости»

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Жители Одинцова и Наро-Фоминска сообщили, что услышали взрывы в небе над городами. Предположительно, в Подмосковье сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации канала, звуки взрывов раздались в ночь на вторник, 1 августа. Предположительно, подмосковные города попытались атаковать беспилотники, которые сбила система ПВО.

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Как написал Telegram-канал Baza, звуки взрывов также услышали жители Кубинки. Более подробная информация пока уточняется.

Вечером в понедельник, 31 июля, под под обстрел со стороны ВСУ попало село Сушаны в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что никто из жителей села не пострадал.